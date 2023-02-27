البنك الدولي: خسائر زلزال تركيا تجاوزت 34 مليار دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم (الاثنين)، أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا فبراير والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيان أن هذا المبلغ يساوي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد عام 2021، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن التقدير لا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي قد تتجاوز ضعفي هذه القيمة ولا تداعيات هذه الكارثة على النمو المقبل في تركيا.
وبيّن البنك أن الهزات الارتدادية التي ما زالت تسجّل قد تؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي للضرر الناجم عن الكارثة، علمًا بأن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بشمال سوريا المتضرر أيضًا من الزلزال.