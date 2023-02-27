البنك الدولي: خسائر زلزال تركيا تجاوزت 34 مليار دولار

وبيّن البنك أن الهزات الارتدادية التي ما زالت تسجّل قد تؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي للضرر الناجم عن الكارثة، علمًا بأن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بشمال سوريا المتضرر أيضًا من الزلزال.