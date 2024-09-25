"ستارمر": روسيا ألقت بشعبها بفرامة لحم.. كيف تجرؤ على الحضور للأمم المتحدة؟!

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موسكو بإلقاء الروس في أتون الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك في خطاب ألقاه الأربعاء، هو الأول له في مجلس الأمن الدولي.
وفي التفاصيل، قال "ستارمر" إن "600 ألف جندي روسي سقطوا بين قتيل وجريح" في حرب موسكو على أوكرانيا، متسائلاً: كيف تجرؤ روسيا على الحضور إلى مقر الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "إن ميثاق الأمم المتحدة الذي يجلسون هنا لترسيخه يتحدث عن كرامة الإنسان، وعدم التعامل مع شعبك على أنه قطعة لحم، تلقي بها في الفرامة".
وخلال كلمة سترامر أمسك نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي برأسه، وراح يطالع أوراقه، وفقًا لـ"العربية نت".
ودعا ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة؛ إذ تمضي إسرائيل قدمًا في هجوم على جبهتين ضد حزب الله وحركة حماس المدعومَين من إيران، وقال: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتطبيق خطة سياسية".
وأضاف: "الأمن يأتي عبر الدبلوماسية، وليس التصعيد. لا حل عسكريًّا هنا، ولا حل عسكريًّا للنزاع في غزة. يتعين على هذا المجلس أن يدعو مجددًا إلى وقف فوري وكامل وتام لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل الرهائن".
ويأتي خطاب ستارمر في توقيت يواجه فيه ضغوطًا في بلاده على خلفية فضيحة تلقِّي هدايا، تطوله ونائبته، فضلاً عن زلة لسان ألقت بظلالها على خطاب مهم، ألقاه أمام كوادر حزبه.
وفي خطاب أمام كوادر حزب العمال دعا ستارمر حماس إلى إعادة "النقانق" (the sausages)، ثم صحح مباشرة، وقال "رهائن" (hostages)، في معرض دعوته إلى حل سلمي في غزة، في تصريحات تم تداولها على نطاق واسع.