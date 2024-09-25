"ستارمر": روسيا ألقت بشعبها بفرامة لحم.. كيف تجرؤ على الحضور للأمم المتحدة؟!

وأضاف: "الأمن يأتي عبر الدبلوماسية، وليس التصعيد. لا حل عسكريًّا هنا، ولا حل عسكريًّا للنزاع في غزة. يتعين على هذا المجلس أن يدعو مجددًا إلى وقف فوري وكامل وتام لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل الرهائن".