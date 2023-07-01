تشييع جنازة الفتى نائل في باريس.. وتواصل المواجهات العنيفة في أرجاء فرنسا

تقام في ضاحية نانتير في باريس، اليوم "السبت"، مراسمُ جنازة الفتى نائل البالغ 17 عامًا، الذي قُتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخلّلها توقيف نحو 1300 شخص.