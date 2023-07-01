تشييع جنازة الفتى نائل في باريس.. وتواصل المواجهات العنيفة في أرجاء فرنسا

تقام في ضاحية نانتير في باريس، اليوم "السبت"، مراسمُ جنازة الفتى نائل البالغ 17 عامًا، الذي قُتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخلّلها توقيف نحو 1300 شخص.
ودعا محامو عائلة "نائل" وسائل الإعلام إلى عدم حضور مراسم تشييع الجنازة؛ احترامًا لخصوصية العائلات الثكلى؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأصيب "نائل" برصاصة قاتلة في الصدر، أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري، ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة؛ لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب في باريس.
وتواصلت أعمال الشغب المرتبطة بهذه الحادثة في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد، ليل الجمعة السبت.
وأوضحت وزارة الداخلية أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة، فيما تعرّض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقًا على الطرقات العامة.
وأضافت: أن 31 هجومًا وقعت على مراكز للشرطة، و16 على مراكز للشرطة البلدية، و11 على ثكنات للدرك.