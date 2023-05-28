تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

تظاهرة حاشدة من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ ويعدّه منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية، بعد أيامٍ من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.