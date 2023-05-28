تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

تظاهرة حاشدة من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ ويعدّه منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية، بعد أيامٍ من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.
وتجمّع المتظاهرون في مدينتيْن رئيستيْن أخرييْن هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد تنديداً بالإصلاح الذي يعدّونه تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية.
ويحدّ مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذاً أكبر في اختيار القضاة.
وكان نتنياهو قد أعلن في 27 مارس "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
ولم يُسفر الحوار القائم عن تقدُّمٍ كبيرٍ، فيما وافق البرلمان الأربعاء، على موازنة الدولة مع تعهد نتنياهو "بمواصلة الجهود للتوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة بشأن مشروع الإصلاح)، مؤملاً النجاح في ذلك".