بعد تصريح "تشجيع روسيا".. الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية

أفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية "ماجريتي فيستاجر"، اليوم "الثلاثاء"، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا طموحًا لتعزيز إنتاج وامتلاك الأسلحة بشكل كبير في الاتحاد؛ لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، في ظلّ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت "ماجريتي فيستاجر": "نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين ضفّتي الأطلسي، بغضّ النظر عن الديناميات الانتخابية في الولايات المتحدة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: "يجب أن نتحمّل المزيدَ من المسؤولية عن أمننا، بينما نبقى بالطبع ملتزمين بالكامل بحلفنا في الناتو".
وتابعت: "إنّ تحسين القدرة على التحرّك سيجعلنا حليفًا أقوى".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صرّح في فبراير الماضي بأنه سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريده بأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تدفع ما يكفي مقابل حماية أمريكا لها.