بعد تصريح "تشجيع روسيا".. الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صرّح في فبراير الماضي بأنه سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريده بأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تدفع ما يكفي مقابل حماية أمريكا لها.