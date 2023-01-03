أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربات صاروخية أدت إلى مقتل أكثر من 60 جندياً روسياً في ماكيفكا

منذ بدء تدخله العسكري في أوكرانيا في فبراير 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلاً ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبُّد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجومٍ واحد.