أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربات صاروخية أدت إلى مقتل أكثر من 60 جندياً روسياً في ماكيفكا

قتل 63 جندياً روسياً على الأقل في ضربة شنّتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.
منذ بدء تدخله العسكري في أوكرانيا في فبراير 2022، لم يسبق أن أبلغ الجيش الروسي الذي قليلاً ما يتحدث عن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، عن تكبُّد مثل هذه الخسائر الفادحة في هجومٍ واحد.
وذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار مؤقت" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة. وأكّد المتحدث أن "عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين".