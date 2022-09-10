زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة من الروس في شمال شرق البلاد، وكان الجيش الروسي قد أعلن قبل ذلك هذا اليوم الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا، رداً على خرق حقّقته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.
وقال زيلينسكي، في مقطع مصوّر بُث على الشبكات الاجتماعية "في الوقت الراهن، حرّرت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا.
وكانت كييف قد أعلنت الخميس أنها استعادت نحو ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة، ولا سيما مدينة بالاكليا، إضافة إلى نحو عشرين بلدة.
وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، عبر تليغرام: "إنها مهمة صعبة لكننا نحرز تقدماً".
في بلدة غاركوف قرب خاركيف التي تمّت استعادتها من القوات الروسية قبل يومين، رأى مراسلو فرانس برس، الجمعة، الدمار الذي يشهد على ضراوة المعارك، بينما شرعت الشرطة في نبش جثتين ربما ضحايا جريمة حرب روسية.