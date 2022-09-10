زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني استعاد ثلاثين بلدة من الروس في شمال شرق البلاد، وكان الجيش الروسي قد أعلن قبل ذلك هذا اليوم الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا، رداً على خرق حقّقته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.