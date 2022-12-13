"يونيسف" تطلق نداءً طارئاً لجمع 2,6 مليار دولار لإنقاذ 52,7 مليون طفل

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم (الثلاثاء)، نداءً للمجتمع الدولي؛ من أجل جمع 2,6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفادت المنظمة في بيان بأنها بحاجة لهذه الأموال بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52,7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2023.
وأضافت أن المنطقة هي موطن لبعض من أطول الصراعات في العالم، حيث خلفت الحرب المستمرة قرابة 12 عامًا في سوريا أكثر من 6,5 مليون طفل معتمدين على المساعدات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبينت المنظمة أن هذا النداء يشمل أطفال العراق والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وسوريا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة واليمن.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية "لليونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر: "نظرًا لأن حوالي نصف بلدان المنطقة تعيش في أزمات أو تعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضررًا ويحتاجون بشدة إلى المساعدة".