"يونيسف" تطلق نداءً طارئاً لجمع 2,6 مليار دولار لإنقاذ 52,7 مليون طفل

وأضافت أن المنطقة هي موطن لبعض من أطول الصراعات في العالم، حيث خلفت الحرب المستمرة قرابة 12 عامًا في سوريا أكثر من 6,5 مليون طفل معتمدين على المساعدات، وفقاً لـ"فرانس برس".