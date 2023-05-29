السيسي وأردوغان يقرران بدء ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية، كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.