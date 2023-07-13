إحباط 10 هجمات إرهابية.. "رئيس مخابرات فرنسا" يحذر من "اليمين المتطرف"

ويتابع: "في العادة، يمارس نشطاء هذه المجموعات أعمال العنف على أصحاب البشرة السوداء أو اليهود أو المسلمين، لكن اليوم أصبحوا يستهدفون الدولة ومجموعة متنوعة من الأحداث والمشاريع: مراكز استقبال طالبي اللجوء، وأماكن عبادة جاهزة لاستضافة أحداث ثقافية، ويتسببون في إلغاء حفلات في الكنائس، والسلطات أصبحت على علم بهذا التغيير في النهج والأسلوب وبالبعد الإرهابي الذي تتخذه بعض الأعمال، لهذا سارت بعض الملفات تعالج على مستوى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب".