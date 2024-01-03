انفجارات مقبرة "سليماني".. 20 قتيلًا في رواية رسمية والتلفزيون الإيراني يرفع العدد لأكثر من 50

أعلن نائب محافظ كرمان الإيرانية، قبل قليل، أن الانفجار الذي وقع قرب مدفن قاسم سليماني كان نتيجة عملية إرهابية، وخلّفت نحو 20 قتيلًا و5 جرحى.
وتحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار أسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني، في حين ذكرت وسائل إعلام أن 15 شخصًا أصيبوا في هذه الحادثة.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: إن هناك ترجيحات بمقتل أكثر من 50 شخصًا بالانفجار.
وقال التلفزيون الإيراني: إن انفجارًا ثانيًا في مدينة كرمان أوقع عددًا من المصابين.
ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل "سليماني" في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي ورفاقهما.