أوكرانيا ترفض عرض "بوتين" بإجراء مفاوضات سلام

أكد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم (الخميس) رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.
وقال "بودولياك" عبر "تويتر": "فلاديمير بوتين يعرض على أوكرانيا والعالم تحت كلمة محادثات الاعتراف بحق روسيا في الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، وهذا غير مقبول تمامًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم، بأن موسكو منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا لكن كييف سيتعين عليها قبول خسارة الأراضي التي تطالب بها روسيا.