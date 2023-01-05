أوكرانيا ترفض عرض "بوتين" بإجراء مفاوضات سلام

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم، بأن موسكو منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا لكن كييف سيتعين عليها قبول خسارة الأراضي التي تطالب بها روسيا.