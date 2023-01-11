"الناتو" والاتحاد الأوروبي يؤسّسان قوة مشتركة لحماية البنية التحتية من تهديدات روسيا

وقالت أورسولا فون دير لايين، خلال لقاء مع أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "رأينا عمليات تخريب خط نورد ستريم للغاز، وهذا يثبت أننا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا النوع الجديد من التهديد"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".