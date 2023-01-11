"الناتو" والاتحاد الأوروبي يؤسّسان قوة مشتركة لحماية البنية التحتية من تهديدات روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم "الأربعاء"، عن تأسيس قوة مشتركة هدفها حماية البنى التحتية الرئيسية في وجه التهديدات التي تشكلها روسيا.
وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بأن خبراء من "الناتو" والاتحاد الأوروبي الذين يعملون لصالح القوة المشتركة، سيدرسون نقاط الضعف في البنى التحتية ويقدمون توصيات لحمايتها.
وقالت أورسولا فون دير لايين، خلال لقاء مع أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "رأينا عمليات تخريب خط نورد ستريم للغاز، وهذا يثبت أننا يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا النوع الجديد من التهديد"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جنبه ذكر "ستولتنبرغ" أن الطرفين يريدان النظر في كيفية جعل البنى التحتية الأوروبية الأساسية، وسلاسل الإمدادات؛ محمية أكثر، ومن شأن ذلك أن يجعل المجتمع الأوروبية أقوى وأكثر أمانًا.