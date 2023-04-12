من بينها "الجمرة الخبيثة".. روسيا: اكتشاف 240 مسبّباً للأمراض الخطيرة في مختبرات أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت 240 مسبّباً للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية.
وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، إن "هذه المعلومات تستند إلى تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وقال: "لقد عملنا في أربعة مختبرات أوكرانية سابقة، في تلك المختبرات التي زرناها، تم العثور على نحو 240 مادة مسبّبة للأمراض من أنواع مختلفة، ونحن نواصل دراستها".
وأضاف "معظم المسبّبات تعود للجمرة الخبيثة والكوليرا، وتتوافر لدى روسيا لقاحات وأدوية ضد مثل هذه الأمراض".
وأشار إلى أن الدفاع الروسية تتعاون في هذا الملف مع وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك الروسيتين.
وأعلن مجلس الدوما الروسي، أمس الثلاثاء، أنه سيرسل التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا إلى جميع دول العالم.