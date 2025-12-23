"الدبيبة" يعلن وفاة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه في تحطم طائرة بأنقرة

وأفادت قناة "إن تي في" التركية بأن الطائرة تحطمت في محيط العاصمة، بينما أكدت وكالة "رويترز" تحويل مسار الرحلات الجوية بعيدًا عن مطار أنقرة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وعمليات بحث جوي عبر طائرات مروحية عقب سماع دوي انفجار في موقع الاشتباه.