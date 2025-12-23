"الدبيبة" يعلن وفاة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه في تحطم طائرة بأنقرة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وعدد من مرافقيه، في حادث تحطم طائرة خاصة من طراز "فالكون 50" قرب العاصمة التركية أنقرة.
وأكد الدبيبة في بيان رسمي، وفاة الحداد خلال عودته من رحلة رسمية إلى أنقرة، برفقة مستشاره، ورئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز التصنيع، مشيرًا إلى أن نبأ الوفاة شكّل صدمة للقيادة الليبية وللمؤسسة العسكرية.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "إيسنبوغا" في أنقرة باتجاه طرابلس، وذلك عقب طلب طاقمها تنفيذ هبوط اضطراري، قبل أن تختفي من شاشات الرادار.
وأفادت قناة "إن تي في" التركية بأن الطائرة تحطمت في محيط العاصمة، بينما أكدت وكالة "رويترز" تحويل مسار الرحلات الجوية بعيدًا عن مطار أنقرة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وعمليات بحث جوي عبر طائرات مروحية عقب سماع دوي انفجار في موقع الاشتباه.
وبحسب بيانات تتبّع الرحلات، فقد سجلت الطائرة ارتفاعًا تدريجيًا ثم هبوطًا مفاجئًا بعد 16 دقيقة فقط من الإقلاع، ما يرجّح وقوع خلل فني حاد.
وفيما شكلت الحكومة الليبية خلية أزمة لمتابعة تطورات الحادث، التزمت بعدم إصدار أي تصريحات إعلامية رسمية حتى اكتمال التحقيقات. في حين اعتبر مراقبون الحادث ضربة قوية لحكومة الدبيبة بفقدانها أحد أبرز قياداتها العسكرية.
وكان مصدر أمني ليبي قد صرّح لقناة "العربية/الحدث" بفقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقل الحداد ومرافقيه، فيما أوضح مراسل القناة أن الزيارة كانت غير معلنة، وسط صمت رسمي من حكومة الدبيبة حتى لحظة إعلان الوفاة.