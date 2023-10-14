مسؤول: أمريكا تجري اتصالات مع مصر وإسرائيل وقطر لإخراج مواطنيها من غزة اليوم

نقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "السبت"، أن الولايات المتحدة تتواصل مع مصر وقطر وإسرائيل، من أجل إخراج الأمريكيين من قطاع غزة، عن طريق معبر رفح.
وبيّن المسؤول أنه تمّ الاتفاق على فتح معبر رفح للعبور من قطاع غزة إلى مصر، السبت، اعتبارًا من 12 ظهرًا "9 صباحًا بتوقيت جرينتش" وحتى 5 مساءً "14 بتوقيت جرينتش".
وأضاف: أن واشنطن كانت على اتصال مع الأمريكيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وبعضهم أعرب عن رغبته في المغادرة عبر معبر رفح.
في السياق نفسه ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تعمل مع المسؤولين في مصر وإسرائيل وقطر، لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، اليوم بين الساعة "12:00" والساعة "17:00" بتوقيت فلسطين.