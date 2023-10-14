مسؤول: أمريكا تجري اتصالات مع مصر وإسرائيل وقطر لإخراج مواطنيها من غزة اليوم

وبيّن المسؤول أنه تمّ الاتفاق على فتح معبر رفح للعبور من قطاع غزة إلى مصر، السبت، اعتبارًا من 12 ظهرًا "9 صباحًا بتوقيت جرينتش" وحتى 5 مساءً "14 بتوقيت جرينتش".