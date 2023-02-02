جددت مكافأة الـ5 ملايين لاعتقاله.. أمريكا للسودان: إطلاقكم لـ"أبوزيد" مزعج!

وأكد البيان عدم دقة الرواية التي تحدثت عن أن إطلاق سراح "أبوزيد" وفق موافقة حكومة الولايات المتحدة كجزء من تسوية تمت في 2020 لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ شملت تعويض عائلات ضحايا عمليات إرهابية تتهم واشنطن السودان بالضلوع فيها؛ شملت تفجير السفارتين الأمريكيتين في العاصمة الكينية نيروبي والتنزانية دار السلام في 1998، إضافة إلى تفجير البارجة الأمريكية "يو.إس.كول" قرب شواطئ اليمن في العام 2001.