الرئيس الأوكراني يزور بولندا الأربعاء ويُجري محادثات طويلة وواسعة

يُجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادرًا ما يغادر بلاده منذ الغزو الروسي لها، (الأربعاء) زيارة رسمية لوارسو على ما أعلنت بولندا الاثنين.
وقال مارسين بريداتش مدير مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، في تصريح لإذاعة "أر إم إف" الخاصة: "الزيارة ستتم بناءً على دعوة من الرئيس (أندريه) دودا".
وأضاف: "ستكون هناك محادثات طويلة وواسعة، ليس فقط حول الوضع الأمني، ولكن أيضًا حول الدعم الاقتصادي والسياسي، ستكون زيارة رسمية".
وأضاف أن زيلينسكي سيلتقي بالبولنديين والأوكرانيين الذين لجأوا إلى بولندا يوم الأربعاء في ساحة قلعة وارسو.
والتقى الرئيس الأوكراني آخر مرة بنظيره البولندي في ديسمبر 2022 خلال رحلته إلى الوطن من الولايات المتحدة.