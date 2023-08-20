السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع حول أم درمان

وفي الأثناء، وفق سكاي نيوز عربية، قامت قوات الدعم السريع بإطلاق مضادات الطائرات الأرضية على طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني بشرق وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت انفجارات عنيفة منذ الصباح الباكر.