حصيلة جديدة.. الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين في الهجوم على جنين

قُتِل 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الأربعاء)، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت الوزارة في بيان بوفاة عبدالرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عامًا)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عامًا)، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جانبه، ذكر نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب، أن قوات الاحتلال تواصل استهداف مدينة جنين ومخيمها، واليوم هاجمت المخيم بأعداد كبيرة، وأطلقت صاروخًا باتجاه منزل عائلة الحازم".
من جهته، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل بالرصاص "اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".
وبدأ الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر عملية عسكرية، واستهدفت بشكل رئيسي منزل عائلة "حازم" المتهم بتنفيذ هجوم في تل أبيب في أبريل الماضي.