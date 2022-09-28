حصيلة جديدة.. الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين في الهجوم على جنين

وأفادت الوزارة في بيان بوفاة عبدالرحمن فتحي خازم (27 عامًا)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عامًا)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عامًا)، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".