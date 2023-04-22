الجيش الأمريكي يبحث خيارات تتعلّق باحتمال إخلاء السفارة في السودان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن الجيش يعدّ خيارات لإخلاء السفارة الأمريكية في السودان، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستجلي الموظفين من العاصمة السودانية، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد.