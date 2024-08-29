برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطته في قطاع غزة

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الشاحنة التي تعرضت لإطلاق النيران، مساء أمس الأول، كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية في القطاع، تم التنسيق بالكامل في شأنها مع سلطات الاحتلال؛ مؤكدًا نجاة الشخصيْن اللذيْن كانا يستقلانها.