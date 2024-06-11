مقتل 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي كانت محتدمة بالفعل قبل حرب غزة، في ظل غارات متكررة من الجيش الإسرائيلي على فصائل مسلحة، وهجوم مستوطنين يهود على قرى فلسطينية.