برصاصة في الصدر.. الاحتلال يقتل طفلًا فسلطينيًا في الضفة الغربية

قتل الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص طفلًا فلسطينيًا، اليوم (الثلاثاء)، في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وبيّنت الوزارة في بيان مقتضب أن الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عامًا) استُشهد برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
من جهته، ذكر جيش الاحتلال أنه "أطلق النار في اتّجاه أشخاص ألقوا قنابل مولوتوف على عناصره".
وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في المدينة الإضراب الشامل حدادًا على مقتل الطفل.