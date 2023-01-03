برصاصة في الصدر.. الاحتلال يقتل طفلًا فسلطينيًا في الضفة الغربية

وبيّنت الوزارة في بيان مقتضب أن الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عامًا) استُشهد برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".