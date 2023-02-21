في الذكرى الأولى للحرب بأوكرانيا.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 200 روسي

في مسعى لتشديد شبكة العقوبات في جميع أنحاء البلاد، من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة على نحو 200 فرد وكيان روسي هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شخص مطلع على الأمر.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن حزمة للتدابير صاغتها الإدارة الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، والتي شملت أيضًا الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 460 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لكييف، وفقًا للعربية نت.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن وحلفاؤها، ولاسيما في أوروبا، عن طرق جديدة لمنع موسكو من الوصول إلى المواد الحيوية التي تهدف إلى تعزيز قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.
وتشمل الحزمة، التي من المتوقع أن تكشفها وزارتا الخزانة والخارجية هذا الأسبوع، عددًا من حكام المناطق الروس وأفراد عائلات المسؤولين الحكوميين، وفقًا لما ذكره الشخص المطلع عليها.
وستشمل أيضًا أهدافًا دفاعية ومواد ذات صلة وشركات تكنولوجيا وشبكات التهرب من العقوبات المزعومة. فيما لم ترد وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق، وفق الصحيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرضت آلاف العقوبات على روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي، طالت مختلف القطاعات والسياسيين، والمسؤولين من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فضلاً عن رجال الأعمال الداعمين له.