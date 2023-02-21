في الذكرى الأولى للحرب بأوكرانيا.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 200 روسي

يُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرضت آلاف العقوبات على روسيا منذ انطلاق عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي، طالت مختلف القطاعات والسياسيين، والمسؤولين من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فضلاً عن رجال الأعمال الداعمين له.