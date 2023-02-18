نجل شاه إيران: النظام عرّض علاقاتنا للخطر مع الجوار.. وهذا دوري لقيادة البلاد

وفي أكتوبر الماضي وضع "بهلوي" خارطة طريق من أجل قيادة البلاد لتحقيق الديمقراطية، وحينها شدد ولي العهد السابق على ضرورة تشكيل "حكومة تعددية مؤقتة" للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية؛ مؤكدًا أنه "شخصيًّا لا يريد أن يلعب دورًا سياسيًّا في مستقبل إيران ولا يريد دعم أي حزب أو منظمة".