الدفاع المدني بغزة يحذر من عجز طواقمه عن إغاثة النازحين إذا هاجمت "إسرائيل" رفح

وقال الدفاع المدني في بيان: "إن طواقم الدفاع المدني ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية".