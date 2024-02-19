الدفاع المدني بغزة يحذر من عجز طواقمه عن إغاثة النازحين إذا هاجمت "إسرائيل" رفح

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، من أن طواقمه ستكون عاجزة عن تلبية استغاثات المواطنين إذا وسعت "إسرائيل" هجومها على رفح في جنوب القطاع.
وقال الدفاع المدني في بيان: "إن طواقم الدفاع المدني ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية".
وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح بعد تعرض كثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف إيواء صعبة.