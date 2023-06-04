الرئيس الأوغندي: هجوم الصومال أودى بحياة 54 جندياً من قوة حفظ السلام

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، اليوم (الأحد)، مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.
وقال "موسيفيني" في تغريدة على "تويتر": "عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد"، وفقاً لـ"فرانس برس".
واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 مايو (أيار) قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو.
وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.
وتبنت الهجوم حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.