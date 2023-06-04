الرئيس الأوغندي: هجوم الصومال أودى بحياة 54 جندياً من قوة حفظ السلام

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، اليوم (الأحد)، مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.