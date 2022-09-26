فيديو.. إطلاق نار بمركز تجنيد للجيش الروسي

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف: إن "المفوض العسكري ألكسندر إيليسييف موجود في قسم الإنعاش في وضع خطر للغاية. وقد أوقف مطلق النار فورًا. وسيُعاقَب!"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".