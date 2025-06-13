"ماكرون": إذا ردّت إيران على الضربات فسنحمي إسرائيل.. ولا يمكن العيش في عالم تمتلك فيه قنبلة ذرية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، إن العالم لا يمكن أن يقبل بامتلاك إيران للسلاح النووي، مشيرًا إلى أن ذلك "يشكل تهديدًا لأمن الجميع، ويزعزع استقرار المنطقة". وأضاف أن "الوضع الحالي في الشرق الأوسط بالغ الخطورة"، مؤكدًا أن إيران واصلت تطوير برنامجها النووي وتنصّلت من التزاماتها الدولية خلال الأشهر الماضية.