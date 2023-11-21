تفخيخ وانفجار واحتراق.. شاهد: حقل ألغام ينفجر في جنود الاحتلال بغزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدًا لعملية اصطياد لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بغزة.
ويظهر في أحد المشاهد تفخيخ المقاتلين أحد المواقع قبل وصول جنود الاحتلال إليه، ثم تنتقل الكاميرا لنشاهد انفجار حقل الألغام، واحتراق جنود الاحتلال في نيرانه.
وفي مشهد آخر نشاهد استهداف أحد المقاتلين منزلاً، تحصَّن به جنود إسرائيليون، بقذيفة مضادة للتحصينات، ثم تم الاشتباك مع مَن بقي فيه منهم، والإجهاز عليهم، ضمن أعمال المقاومة المستمرة في غزة.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 70 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 390 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.