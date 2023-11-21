تفخيخ وانفجار واحتراق.. شاهد: حقل ألغام ينفجر في جنود الاحتلال بغزة

وفي مشهد آخر نشاهد استهداف أحد المقاتلين منزلاً، تحصَّن به جنود إسرائيليون، بقذيفة مضادة للتحصينات، ثم تم الاشتباك مع مَن بقي فيه منهم، والإجهاز عليهم، ضمن أعمال المقاومة المستمرة في غزة.