الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و5 كيانات ضالعين في تطوير "مسيرات" إيرانية

وأفاد المجلس، في بيان، بأن هذه العقوبات هي الأولى ضمن إطار العقوبات حديثاً في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا، كما تكمل 4 جولات سابقة تتعلق بإنتاج المسيّرات الإيرانية، والتي تم اعتمادها بالفعل بموجب أنظمة عقوبات أخرى.