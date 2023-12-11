الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 أشخاص و5 كيانات ضالعين في تطوير "مسيرات" إيرانية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 6 أشخاص و5 كيانات ضالعين في تطوير إيران طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأفاد المجلس، في بيان، بأن هذه العقوبات هي الأولى ضمن إطار العقوبات حديثاً في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا، كما تكمل 4 جولات سابقة تتعلق بإنتاج المسيّرات الإيرانية، والتي تم اعتمادها بالفعل بموجب أنظمة عقوبات أخرى.
وأضاف أن العقوبات الجديدة تشمل شركات تساعد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في تطوير برنامج الطائرات المسيرة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح المجلس أن المستهدفين يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما تحظر الإجراءات تحويل الأموال أو إتاحة الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر.