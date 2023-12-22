استمرار حرب السودان في عتمة إعلامية.. والاغتصاب سلاحٌ ضد كثير من نسائه

حذّرت الأمم المتحدة من أن الأُسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجه ظروفاً أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة الخرطوم المنكوبة بالحرب على وجبة واحدة هزيلة يومياً.