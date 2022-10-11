قبل لقاء "أردوغان" و"بوتين".. تركيا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: "للأسف ابتعد كلا الجانبين بسرعة عن الدبلوماسية، منذ المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في مارس في اسطنبول.