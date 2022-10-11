قبل لقاء "أردوغان" و"بوتين".. تركيا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار

دعت تركيا روسيا وأوكرانيا، اليوم "الثلاثاء"، إلى وقف إطلاق النار قبل الاجتماع المقرر الخميس في أستانا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: "للأسف ابتعد كلا الجانبين بسرعة عن الدبلوماسية، منذ المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في مارس في اسطنبول.
وأضاف: "مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، للأسف يتفاقم الوضع ويزداد تعقيدًا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ظلّت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على الحياد منذ بدء النزاع في 24 فبراير، وتقيم علاقات جيدة مع جارتيها في البحر الأسود.
والتقى "أردوغان" "بوتين" ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه يتحادث أيضًا هاتفيًّا بانتظام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.