إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببيروت

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أنه تمّ الإبلاغ عن إطلاق نارٍ من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية، و"بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".