قصف وعشرات الشهداء والجرحى.. إسرائيل تواصل عدوانها الغاشم على غزة لليوم الـ137

وأوضحت أن آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة توغلت في حي الزيتون انطلاقًا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحور صلاح الدين جنوبًا، وتتمركز قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددًا من منازل المواطنين؛ مما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدًا على الأقل والعشرات من الجرحى.