قصف وعشرات الشهداء والجرحى.. إسرائيل تواصل عدوانها الغاشم على غزة لليوم الـ137

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 من عدوانها على قطاع غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع، بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من النساء والأطفال.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استُشهد عدد كبير من المواطنين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأوضحت أن آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة توغلت في حي الزيتون انطلاقًا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحور صلاح الدين جنوبًا، وتتمركز قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددًا من منازل المواطنين؛ مما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدًا على الأقل والعشرات من الجرحى.
وأضاف، أن مسيرات إسرائيلية من نوع "كابتر" أطلقت النار تجاه المواطنين الذين يتحركون بين الأزقة والشوارع الفرعية في الحي؛ لافتًا إلى أن التوغل الإسرائيلي في حي الزيتون تَسبب في نزوح آلاف المواطنين قسرًا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا إلى مستشفى الشفاء ومحيط المستشفى في حي الرمال.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ مما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحًا.
وتُواصل آلة الحرب الإسرائيلية عملياتها في مستشفييْ ناصر والأمل غرب المدينة، وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر.
وفي رفح قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها؛ مما أوقع إصابات في صفوف النازحين.
وفي وسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وفي دير البلح؛ مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
وأطلق جيش الاحتلال النار والقذائف باتجاه المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة.
وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا في المخيم؛ مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية؛ فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29092 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68.883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.