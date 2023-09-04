"مسلم ينتمي إلى الأقلية التتارية بالقرم".. من هو وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟

وُلِد "أوميروف" في أوزبكستان السوفييتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه في عهد جوزيف ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عندما كان طفلاً عندما سُمح للتتار بالعودة في الثمانينيات والتسعينيات، وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم (الاثنين).