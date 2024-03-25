غوتيريش: الأونروا هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة

وذكر لازاريني، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها "لن توافق على أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى شمال قطاع غزة بعد الآن"، مشددًا على أن الوكالة، التي تشكل شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين، محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة.