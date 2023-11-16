"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل لم تقدم أي دليل يبرر اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

وأضاف "شاربونو": "لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها، ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك".