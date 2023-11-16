"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل لم تقدم أي دليل يبرر اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الخميس)، أن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة ذكرت أن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى، باعتباره محمياً بموجب قوانين الحرب.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو: "إن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب السماح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفيات بالقيام بعملهم، ويجب حماية المرضى"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف "شاربونو": "لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها، ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك".