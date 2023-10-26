حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تقفز إلى 7028 شهيداً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7028 شهيداً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 2913 طفلاً و1709 نساء، لافتةً النظر إلى وجود 1650 مفقوداً، بينهم 940 طفلاً، إضافة إلى نحو 18484 ألف جريح، جُلّهم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 731 مجزرة بحق عائلات فلسطينية، راح ضحيتها 5224 شهيداً، كما بيّنت استشهاد 101 من الكوادر الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف.
وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فتى برصاص الاحتلال، في مخيم الجلزون شمال رام الله، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيداً، بينهم 105 شهداء منذ السابع من أكتوبر الجاري.