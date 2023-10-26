حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تقفز إلى 7028 شهيداً

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فتى برصاص الاحتلال، في مخيم الجلزون شمال رام الله، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيداً، بينهم 105 شهداء منذ السابع من أكتوبر الجاري.