إيران تحتجز أمريكياً رابعاً في سجن إيفين

اعتقلت الحكومة الإيرانية واحتجزت أمريكياً إيرانياً رابعاً، وفقاً لجاي سولومون، محرر الشؤون الأمنية في منصة الأخبار العالمية، سيمافور، الذي كان ضيف برنامج Connect the World الجمعة.
وقال سولومون لمذيعة CNN، إيليني جيوكوس: "لأسبابٍ أمنية ودبلوماسية، لا نزال لا نعرف مَن هو الشخص الرابع، لكن ما نعلمه أن أمريكياً إيرانياً رابعاً احتجزته طهران في سجن إيفين".
وفي إطار إجابته عن سؤال حول تعقيد هذا الأمر للعلاقات الأمريكية-الإيرانية، قال سولومون: "إذا أضفت أمريكا جديداً للخليط الذي لديك، فإن من المرجح أن يطلب الإيرانيون أكثر، وهذا أمرٌ لا يرغب فيه الأمريكيون ولا يعتقدون أنه يندرج تحت حُسن النيّات".