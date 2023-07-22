إيران تحتجز أمريكياً رابعاً في سجن إيفين

وفي إطار إجابته عن سؤال حول تعقيد هذا الأمر للعلاقات الأمريكية-الإيرانية، قال سولومون: "إذا أضفت أمريكا جديداً للخليط الذي لديك، فإن من المرجح أن يطلب الإيرانيون أكثر، وهذا أمرٌ لا يرغب فيه الأمريكيون ولا يعتقدون أنه يندرج تحت حُسن النيّات".