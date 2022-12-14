"العام 2022" يواصل تعميقَ جراح "الليرة اللبنانية" بسقوط جديد غير مسبوق أمام الدولار

وبحسب "سعرتي" فإن ما يحصل لليرة اللبنانية هو نتيجة عدة عناصر، أبرزها عدم الانتظام السياسي الذي تعاني منه البلاد؛ فلبنان يعاني من فراغ رئاسي مع عدم قدرة البلاد على انتخاب رئيس جديد؛ في حين لا تملك حكومة تصريف الأعمال التي تلجأ للحلول الترقيعية، أي قدرة على تهدئة الانهيار؛ بل إن قراراتها تزيد الأمور سوءًا؛ مشيرة إلى أن ما زاد الانهيار في الساعات الماضية؛ هو الضغط الذي شكّلته عمليات شراء الدولار الأمريكي من لبنان لإنفاقها في سوريا التي تعاني هي أيضًا من انهيار في عملتها الوطنية.