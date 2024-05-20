"ظريف" يتهم الولايات المتحدة بالتسبب في سقوط مروحية "رئيسي"

وقال وفق "سكاي نيوز عربية": إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل.