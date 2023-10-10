"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 704 شهداء

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بفيسبوك: "بلغ عدد الشهداء من جرّاء عدوان الاحتلال المستمر 704 شهداء؛ بينهم 143 طفلاً و105 سيدات، وما يقارب 4 آلاف جريح، حتى اللحظة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستشهدت عائلات بكاملها من جرّاء القصف الإسرائيلي".