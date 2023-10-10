"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 704 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية، إلى 704 منذ فجر السبت، بينهم 143 طفلاً و105 سيدات ونحو 4 آلاف جريح.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بفيسبوك: "بلغ عدد الشهداء من جرّاء عدوان الاحتلال المستمر 704 شهداء؛ بينهم 143 طفلاً و105 سيدات، وما يقارب 4 آلاف جريح، حتى اللحظة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستشهدت عائلات بكاملها من جرّاء القصف الإسرائيلي".
وأضاف البيان "العدوان الإسرائيلي استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمّد وقصف المستشفيات، وأصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة من جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف، وهو المستشفى الوحيد في البلدة".