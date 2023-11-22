حماس.. بيان من 10 نقاط يكشف بنودَ اتفاق الهدنة والجهات الضامنة

ــ لم يتحدد بعد موعد بدء سريان الهدنة.

ــ حركة الطائرات ستتوقّف "6" ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة، وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

ــ ستدخل "200" إلى "300" شاحنة على الأقل من بينها "8" شاحنات وقود.

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبًا وشمالًا.

ــ حجم المساعدات تحدّده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمرّ لما بعد أيام الاتفاق، وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل.

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمرّ للشعب الفلسطيني، وهو يتضمّن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة.

ــ نتحدّث عن وقف تامّ لإطلاق النار خلال الهدنة.