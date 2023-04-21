الصحة العالمية: مقتل 413 شخصًا وإصابة 3551 في السودان جرّاء الاشتباكات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مقتل 413 شخصًا، وإصابة 3551، جرّاء الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتجدّدت الاشتباكات في أول أيام عيد الفطر على الرغم من دخول هدنة الـ72، التي أعلنتها قوات الدعم السريع من جانب واحد، حيّز التنفيذ.
وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، قصفًا وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكانت الاشتباكات قد تجدّدت في محيط مقرّ القيادة العامة للقوات المسلّحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتَي الكافوري وصالحة في أم درمان.