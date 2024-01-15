"الحوثيون" يقرون باستهداف سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة بخليج عدن
بعد ساعات من إعلان الأمريكيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، الاثنين، أن صاروخًا أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرقي ساحل عدن في اليمن، فيما أقرت جماعة الحوثي باستهداف السفينة.
وفي التفاصيل، أشارت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إلى أنها تلقت تقريرًا عن حادثة وقعت "على بعد 95 ميلاً بحريًا إلى جنوب شرقي عدن"، لافتة إلى أن "صاروخًا، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة"، وفق فرانس برس.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن "تقارير أفادت بأن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".
وأضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن ... ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأمريكية ردًا على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن"، وفقًا للعربية نت.
وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) بدورها الاثنين، أن صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون، أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر.
وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في 15 يناير قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت صنعاء (13.00 بتوقيت غرينتش) أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
وأردفت أن الصاروخ "أصاب سفينة "نسر جبل طارق" وهي سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "السفينة لم تبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها".
وأعلنت شركة "إيغل بالك شيبنغ" الأمريكية الاثنين أن سفينتها "نسر جبل طارق" للبضائع الجافة استُهدفت "بمقذوف مجهول" أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها إلى أضرار محدودة.
وأوضحت في بيان أنه "نتيجة لذلك تعرضت السفينة إلى أضرار محدودة بأحد مخازن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة"، مضيفة أنه "تم التأكد من سلامة جميع البحارة على متن السفينة، السفينة تحمل شحنة من منتجات الصلب".
في المقابل، أقر الحوثيون في بيان مساء اليوم، باستهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ ردًا على الغارات التي شنتها أمريكا وبريطانيا، مضيفين أن "أي هجوم جديد لن يبقى دون رد"، حسب البيان.
يُذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.
وجاءت تلك الضربات ردًا على هجمات نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنًا تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر الاثنين أنها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين باليمن باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.