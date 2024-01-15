"الحوثيون" يقرون باستهداف سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة بخليج عدن

وفي التفاصيل، أشارت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إلى أنها تلقت تقريرًا عن حادثة وقعت "على بعد 95 ميلاً بحريًا إلى جنوب شرقي عدن"، لافتة إلى أن "صاروخًا، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة"، وفق فرانس برس.