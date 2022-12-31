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بعد تحطم إحداها.. وقف تسليم مقاتلات "إف-35" و"البنتاغون" يوقع عقدًا جديدًا!

فيما سلمت "لوكهيد مارتن" كمية أقل بـ148 طائرة من العدد المتفق عليه بالعقود