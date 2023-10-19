قضية حساسة أثارها تصريح إسرائيلي ورد "السيسي" الصارم.. أسباب وخلفيات الرفض المصري لـ"خطة سيناء"

وحسب التقرير، وصلت المواقف المصرية إلى محطة أخيرة خيّمت عليها عبارات حادّة، وجاء إطلاقها على لسان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن ما يحدث في غزة "محاولة لدفع السكان والمدنيين إلى النزوح نحو مصر"، لافتًا إلى أنه "إذا كان من الضروري نقل مواطني القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات العسكرية، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب".