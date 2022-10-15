مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، التي تواجه غزواً روسياً منذ فبراير الماضي.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن؛ في بيان، إن المساعدة تأتي "في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا"، و"الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية".
وأضاف البنتاغون في بيانٍ منفصلٍ أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن مزيداً من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".
وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلُّم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.