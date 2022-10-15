مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن؛ في بيان، إن المساعدة تأتي "في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا"، و"الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية".